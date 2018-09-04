Публиковавшую частушки о судьях Саратова женщину обвинили в экстремизме

Уголовное дело возбудили в Саратове в отношении Наталии Ковалевой, которая разместила в соцсетях свои частушки о судьях города.

Женщину обвиняют в возбуждении вражды в интернете (п. 1 ст. 282 УК РФ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы следственного управления СКР по Саратовской области.

По мнению следствия, интернет-публикации 42-летней Ковалевой, которые она размещала в апреле этого года, выражали «отрицательные эмоциональные оценки» и «унизительные характеристики» социальной группы «судейское сообщество».

У фигурантки дела провели обыски и изъяли компьютер, пишет сайт kp.ru. «Я пока не знаю, что делать. Дома были обыски, мама и сын в шоке. Изъяли всю аппаратуру и не отдают сыну», — рассказала она.

Ковалева стала жертвой мошенников в 2013 году: она перевела злоумышленникам 400 тыс. рублей через банк. Через суд женщина безуспешно попыталась вернуть потерянные деньги. Ковалева считает, что судьи помогают скрывать возбужденные дела по мошенничеству в кредитных организациях.

По словам жительницы Саратова, в частушках она пыталась рассказать компетентным органам о коррупции, беззаконии и преступлениях судей, передает НСН.