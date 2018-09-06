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Власти Москвы сообщили о скором завершении строительства ТПУ «Ховрино»

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Ховрино» будет достроен в ближайшее время. Об этом в среду, 5 сентября, сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на аккаунты мэра Москвы Сергея Собянина в соцсетях.

ТПУ позволит принимать по трассе М11 не только московских автомобилистов, но и пассажиров, которые пользуются городским транспортом.

30 августа Собянин открыл семь станций — «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка» на «желтой» ветке метро от «Раменок» до «Рассказовки». В дальнейшем линию планируется продлить до аэропорта Внуково. Протяженность нового участка метрополитена превышает 14 км.

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