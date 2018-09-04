Прямой эфир

Собянин открыл новый участок Северо-Восточной хорды от Шоссе Энтузиастов до МКАД

0
Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды (СВХ) от Шоссе Энтузиастов до МКАД и лично проехал по 12-километровому участку шестиполосной трассы.

Автобусная эволюция: когда в Москве появится «умный» транспорт
В столице намерены внедрять беспилотные автобусы

«Не мог себе отказать в удовольствии — проехал от Косинской развязки до Шоссе Энтузиастов, магистраль получилась первоклассной», — приводит Агентство городских новостей «Москва» комментарий градоначальника.

Вместе с тем Собянин отметил, что новый участок хорды оказался самым сложным с точки зрения проектирования. «Сама по себе инженерно очень сложная, самая длинная эстакада в городе — 2,5 км прямого хода», — пояснил мэр.

Северо-Восточная хорда соединяет автомагистраль Москва–Санкт-Петербург с новой развязкой на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки–Люберцы. Строительство нового участка хорды позволило снизить нагрузку на Рязанский проспект, шоссе Энтузиастов и Щелковское шоссе, а также на восточные секторы МКАД и ТТК.

В августе заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что власти Москвы планируют за пять лет завершить строительство хордового кольца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мост свяжет станцию МЦК «ЗИЛ» с московским парком «Тюфелева роща»
В Москве перенастроили работу светофоров на 186 пешеходных переходах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017