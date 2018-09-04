Собянин открыл новый участок Северо-Восточной хорды от Шоссе Энтузиастов до МКАД

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды (СВХ) от Шоссе Энтузиастов до МКАД и лично проехал по 12-километровому участку шестиполосной трассы.

«Не мог себе отказать в удовольствии — проехал от Косинской развязки до Шоссе Энтузиастов, магистраль получилась первоклассной», — приводит Агентство городских новостей «Москва» комментарий градоначальника.

Вместе с тем Собянин отметил, что новый участок хорды оказался самым сложным с точки зрения проектирования. «Сама по себе инженерно очень сложная, самая длинная эстакада в городе — 2,5 км прямого хода», — пояснил мэр.

Северо-Восточная хорда соединяет автомагистраль Москва–Санкт-Петербург с новой развязкой на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки–Люберцы. Строительство нового участка хорды позволило снизить нагрузку на Рязанский проспект, шоссе Энтузиастов и Щелковское шоссе, а также на восточные секторы МКАД и ТТК.

В августе заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что власти Москвы планируют за пять лет завершить строительство хордового кольца.