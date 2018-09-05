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Лукашенко собрал урожай картошки и арбузов на приусадебном участке

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Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь/president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 5 сентября занимался сбором урожая картофеля и арбузов на своем приусадебном участке, сообщает пресс-служба главы государства. С площади в 1,5 г убрали 60 т картофеля. Таким образом, урожайность составила 400 центнеров на гектар.

Всего на президентском участке выращивают картофель трех сортов — «Уладар», «Королева Анна» и «Сатина». Cорт «Уладар» вывели белорусские агрономы, а остальные два — немецкой селекции.

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«Бахчевых на площади в 1,6 га сегодня собрали 42 т, но это только на одном поле», — отмечается в сообщении. По окончании работ Лукашенко с помощниками по уборке урожая прямо в поле продегустировали выращенные арбузы.

Сельхозработы на подворье президента продолжатся и в предстоящие дни.

5 сентября стало известно, что Белоруссия находится на первом месте среди стран Содружества Независимых Государств (СНГ) по потреблению картофеля. В Белоруссии употребляют 171 кг картофеля на душу населения. Для сравнения, в России этот показатель равен 113 кг.

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