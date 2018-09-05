Названы имена участниц конкурсов «Мисс мира» и «Мисс Вселенная» от РФ

Юлия Полячихина и Наталья Строева будут представлять Россию на международных конкурсах красоты «Мисс мира» и «Мисс Вселенная» соответственно, сообщает пресс-служба мероприятия.

Финал конкурса «Мисс Вселенная» состоится 16 декабря в Бангкоке, а ровно за неделю до этого, 8 декабря, пройдет финал «Мисс мира» на китайском острове Хайнань.

Обе девушки уже начали активную подготовку к конкурсам. Вскоре они отправятся на подготовительные этапы в страны проведения соревнования, где встретятся с другими участницами, отмечает «РИА Новости».

18-летняя Полячихина учится на журналиста в Чувашском государственном университете. В 2018 году она получила титул «Мисс Россия». Победительнице вручили приз в 3 млн рублей и новый автомобиль.

Жительница Якутии Строева стала второй вице-мисс на конкурсе «Мисс Россия». На данный момент она является студенткой первого курса Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова и в будущем хочет стать врачом-дерматологом.