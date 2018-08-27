Луч тоньше волоса
Можно ли построить успешный бизнес, вооружившись лишь одним прибором? Можно, уверяют инженеры немецкой компании Asclepion, выпускающей лазерное оборудование для косметологии. Универсальный надежный прибор может стать главным источником прибыли любого салона красоты — спрос на него обещает быть стабильным.
КРАСОТА ЛЮБИТ СЧЕТ
Косметологические услуги — рынок, где безоговорочно хозяйствует малый бизнес. Пожалуй, не найти лучше отрасли для изучения развития, взлетов и падений малого предпринимательства на фоне макроэкономических изменений. Высококонкурентная среда, стабильный спрос, отсутствие на рынке крупного, доминирующего в национальном масштабе игрока, низкий уровень государственного регулирования и высокая зависимость от технологической оснащенности — все это делает косметологию привлекательным направлением для начинающих бизнесменов, готовых инвестировать в проект с понятной экономикой и быстрым оборотом капитала.
Стабильный и даже растущий спрос на косметологические услуги — это не исключительно российская особенность. Исследователи из IBIS World отмечают прирост интереса потребителей к рынку красоты как в странах G7, так и в развивающихся экономиках. В 2013 году рынок косметологических услуг в странах Северной и Южной Америки оценивался в $85 млрд, а к 2020 году он, по прогнозам, вырастет до $138 млрд. В Европе (включая Восточную) в 2010 году процедур по уходу за кожей лица было выполнено на $15 млрд, а в 2017-м — уже на $18 млрд. В Китае стремительно меняется образ жизни, культурные традиции, а вслед за этим и представления о поддержании своего тела в хорошей форме. Рынок услуг по депиляции в этой стране растет почти на 4–5% каждый год.
Разумеется, оценивая вес того или иного сегмента сферы услуг в экономике страны, стоит учитывать и платежеспособность населения. Так, среднестатистическая посетительница салона красоты в Швейцарии оставляет там $230 за один визит, жительницы Испании и Португалии — $256, а британки — $198.
Расходы наших соотечественниц на этом фоне скромны: средний чек в салонах красоты составляет $90. Но отрасль живет оборотом. Если в 2000 году салоны красоты посещали 10% россиянок, то в 2014 (более свежих данных, увы, нет) — уже 40%. Официальных данных Росстата по косметологи тоже нет — ведомство пока измеряет эти услуги вместе с платными услугами «медицинского характера, включая стоматологию», но и эти цифры говорят о стабильности спроса даже на фоне существующих проблем в экономике.
РАБОТАЕТ ЛАЗЕР
Технологическая вооруженность не зря указывается в качестве одного из важных факторов, влияющих на успех косметологического бизнеса. Как и в медицине, разработчики процедур не стоят на месте, регулярно предлагая рынку все более совершенное оборудование и препараты. Быстрее, комфортнее, эффективнее — вот три главных критерия, которыми руководствуются производители современной техники для салонов красоты. Обратите внимание — дешевизна процедуры в этом списке не значится. Современный потребитель готов платить за качество и не склонен экономить на себе.
Косметология — собирательное понятие. К ней относят и процедуры ухода за кожей, и небольшие хирургические вмешательства, призванные удалить тот или иной дефект, работа дерматолога с жидким азотом или инъекции препаратов, вызывающих локальный паралич мышц, — это тоже косметология. Есть процедуры экзотические и дорогие, а есть рынок массовых услуг, востребованный едва ли не каждым посетителем салонов красоты, причем все чаще вне зависимости от гендерной принадлежности. Пожалуй, самая востребованная на сегодня процедура — эпиляция: удаление лишних волос на теле.
Избавим читателя от технологических подробностей этой процедуры, которая еще совсем недавно не могла производиться без расплавленного воска и сильных рук косметолога. Как уже упоминалось выше, прогресс не стоит на месте — в современных салонах красоты удаление волос проводится лазером.
Сейчас, по данным производителей техники, каждому третьему посетителю салонов красоты требуется именно лазерная эпиляция. Эффективность и безопасность процедуры доказана долгим опытом эксплуатации. Главный вопрос, который стоит перед владельцем салона: как правильно подойти к выбору оборудования.
Конечно, покупка оборудования — это процесс индивидуальный. Нужно учитывать маркетинговые условия: уровень цен в салоне, количество конкурентов в шаговой доступности, для маленьких городов — отсутствие или наличие аналогичных аппаратов и подготовленных специалистов. Если у вас нет опытного доктора, имеющего опыт работы с подобной техникой, не рассчитывайте, что он у вас появится в виде дополнительной опции вместе с аппаратом.
«Основываясь на многолетнем опыте практикующего врача, руководителя косметологического отделения клиники, и врача-тренера одной из ведущих мировых компаний по производству медицинского лазерного оборудования, могу утверждать: интересы продавца, дистрибьютора, покупателя и получателя процедуры очень часто не совпадают. Это одна из главных проблем при выборе оборудования. Например, пациенту не важно, сколько стоил ваш лазер, как много вам приходится вкладывать денег в его техническое обслуживание, что замена или ремонт могут затянуться на неделю-другую. Ему важен результат: удаление волос быстро, безболезненно и по конкурентной цене. Технологии в лазерной медицине развиваются фантастически быстрыми темпами, мы становимся свидетелями не просто усовершенствования методик, а появления совершенно новых возможностей, каковые качественно меняют рынок. Часто салоны покупают лазер, который почти сразу устаревает морально и технически и не позволяет оказывать услуги на должном уровне. В итоге денег в рекламу приходится вкладывать все больше и больше, пациенты уходят недовольными, врачи видят неэффективность процедуры и не предлагают ее вновь пришедшим клиентам», — объясняет Алла Сомова, медицинский директор «Лазерс Медика Бьюти».
Здесь стоит сделать небольшое техническое отступление. Удаление волос лазером основано на принципе селективного поглощения лазерного излучения биологическими тканями. То есть максимальное поглощение должно быть в ткани-мишени, а это в данном случае меланин. При облучении погибает волосяной фолликул, а кожа энергию лазера не поглощает и остается целой. Сейчас для удаления волос чаще всего применяют лазеры двух типов: александритовый — с длиной волны 755 нанометров и диодный — с длиной волны 810 нанометров.
У диодного лазера глубина проникновения — 4–5 мм, он может воздействовать на глубоко залегающие фолликулы, да и шансов получить ожог от диодного излучения при повышенной чувствительности кожи меньше. Если говорить о выборе с точки зрения технического обслуживания, то и здесь диодный лазер имеет преимущества — это большое время службы и минимальный объем расходного материала. Владельцу нужно будет заливать специальную жидкость в систему охлаждения и закупать одну канистру обычного геля для ультразвука. И то и другое при полной загрузке аппарата делается не чаще одного раза в полгода.
Один из ведущих мировых производителей косметологических лазеров — немецкая компания Asclepion Laser Technologies GmbH. Ее диодный аппарат MedioStar NeXT PRO вот уже два года фигурирует в хитах продаж. Этот прибор универсален: его можно использовать для удаления волос разного цвета и толщины на коже любого типа, а также для удаления сосудов, лечения акне, омоложения и отбеливания кожи. Высокая частота импульсов сокращает время процедуры, а система охлаждения защищает кожу от ожогов. Если дополнить MedioStar NeXT PRO другими приборами от Asclepion — многофункциональным эрбиевым лазером MCL31 Dermablate и сосудистым лазером QuadroStar PRO, то получившийся комплекс может выполнять почти 85% всех известных косметологических процедур, в которых используется лазерное излучение. За счет высокой надежности и редких поломок лазеры Asclepion быстро окупаются. Но, даже если поломка случится, сервисные услуги будут оказаны максимально быстро: за это отвечает российский дистрибьютор — компания «Лазерс Медика». Кстати, в качестве подтверждения высокой надежности аппаратов «Лазерс Медика» принимает на себя два года гарантийных обязательств.