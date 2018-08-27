Луч тоньше волоса

Можно ли построить успешный биз­нес, вооружившись лишь одним прибором? Можно, уверяют инжене­ры немецкой компании Asclepion, вы­пускающей лазерное оборудование для косметологии. Универсальный на­дежный прибор может стать главным источником прибыли любого салона красоты — спрос на него обещает быть стабильным.

КРАСОТА ЛЮБИТ СЧЕТ

Косметологические услуги — рынок, где безоговорочно хозяйствует малый бизнес. Пожалуй, не найти лучше от­расли для изучения развития, взлетов и падений малого предприниматель­ства на фоне макроэкономических из­менений. Высококонкурентная среда, стабильный спрос, отсутствие на рын­ке крупного, доминирующего в наци­ональном масштабе игрока, низкий уровень государственного регулиро­вания и высокая зависимость от тех­нологической оснащенности — все это делает косметологию привлекатель­ным направлением для начинающих бизнесменов, готовых инвестировать в проект с понятной экономикой и бы­стрым оборотом капитала.

Стабильный и даже растущий спрос на косметологические услу­ги — это не исключительно россий­ская особенность. Исследователи из IBIS World отмечают прирост ин­тереса потребителей к рынку красоты как в странах G7, так и в развивающих­ся экономиках. В 2013 году рынок кос­метологических услуг в странах Се­верной и Южной Америки оценивался в $85 млрд, а к 2020 году он, по прогно­зам, вырастет до $138 млрд. В Европе (включая Восточную) в 2010 году про­цедур по уходу за кожей лица было вы­полнено на $15 млрд, а в 2017-м — уже на $18 млрд. В Китае стремительно меняется образ жизни, культурные традиции, а вслед за этим и представ­ления о поддержании своего тела в хо­рошей форме. Рынок услуг по депи­ляции в этой стране растет почти на 4–5% каждый год.

Разумеется, оценивая вес того или иного сегмента сферы услуг в эконо­мике страны, стоит учитывать и пла­тежеспособность населения. Так, среднестатистическая посетитель­ница салона красоты в Швейцарии оставляет там $230 за один визит, жи­тельницы Испании и Португалии — $256, а британки — $198.

Расходы наших соотечествен­ниц на этом фоне скромны: сред­ний чек в салонах красоты составля­ет $90. Но отрасль живет оборотом. Если в 2000 году салоны красоты по­сещали 10% россиянок, то в 2014 (бо­лее свежих данных, увы, нет) — уже 40%. Официальных данных Росста­та по косметологи тоже нет — ведом­ство пока измеряет эти услуги вместе с платными услугами «медицинского характера, включая стоматологию», но и эти цифры говорят о стабильно­сти спроса даже на фоне существую­щих проблем в экономике.

РАБОТАЕТ ЛАЗЕР

Технологическая воору­женность не зря ука­зывается в качестве одного из важных факторов, влияющих на успех косметоло­гического бизнеса. Как и в медицине, разработ­чики процедур не стоят на месте, регулярно пред­лагая рынку все более со­вершенное оборудование и препараты. Быстрее, ком­фортнее, эффективнее — вот три главных критерия, кото­рыми руководствуются про­изводители современной техники для салонов красоты. Обратите внимание — деше­визна процедуры в этом списке не значится. Современный по­требитель готов платить за ка­чество и не склонен экономить на себе.

Косметология — со­бирательное поня­тие. К ней отно­сят и процедуры ухода за кожей, и небольшие хи­рургические вмешательства, призванные уда­лить тот или иной дефект, работа дермато­лога с жидким азотом или инъекции препаратов, вызывающих локальный паралич мышц, — это тоже космето­логия. Есть процедуры экзотические и дорогие, а есть рынок массовых ус­луг, востребованный едва ли не каж­дым посетителем салонов красоты, причем все чаще вне зависимости от гендерной принадлежности. По­жалуй, самая востребованная на се­годня процедура — эпиляция: удале­ние лишних волос на теле.

Избавим читателя от технологиче­ских подробностей этой процедуры, которая еще совсем недавно не мог­ла производиться без расплавленно­го воска и сильных рук косметолога. Как уже упоминалось выше, прогресс не стоит на месте — в современных са­лонах красоты удаление волос прово­дится лазером.

Сейчас, по данным производите­лей техники, каждому третьему по­сетителю салонов красоты требуется именно лазерная эпиляция. Эффек­тивность и безопасность процедуры доказана долгим опытом эксплуата­ции. Главный вопрос, который стоит перед владельцем салона: как пра­вильно подойти к выбору оборудо­вания.

Конечно, покупка оборудования — это процесс индивидуальный. Нуж­но учитывать маркетинговые усло­вия: уровень цен в салоне, количество конкурентов в шаговой доступности, для маленьких городов — отсутствие или наличие аналогичных аппаратов и подготовленных специалистов. Если у вас нет опытного доктора, имеюще­го опыт работы с подобной техникой, не рассчитывайте, что он у вас поя­вится в виде дополнительной опции вместе с аппаратом.

Фото: «Лазерс Медика» Лазерные аппараты MCL31 Dermablate, MedioStar NeXT PRO и QuadroStar PRO

«Основываясь на многолетнем опы­те практикующего врача, руководи­теля косметологического отделения клиники, и врача-тренера одной из ве­дущих мировых компаний по произ­водству медицинского лазерного оборудования, могу утверждать: инте­ресы продавца, дистрибьютора, поку­пателя и получателя процедуры очень часто не совпадают. Это одна из глав­ных проблем при выборе оборудова­ния. Например, пациенту не важно, сколько стоил ваш лазер, как мно­го вам приходится вкладывать денег в его техническое обслуживание, что замена или ремонт могут затянуть­ся на неделю-другую. Ему важен ре­зультат: удаление волос быстро, без­болезненно и по конкурентной цене. Технологии в лазерной медицине раз­виваются фантастически быстрыми темпами, мы становимся свидетеля­ми не просто усовершенствования ме­тодик, а появления совершенно новых возможностей, каковые качественно меняют рынок. Часто салоны покупа­ют лазер, который почти сразу устаре­вает морально и технически и не по­зволяет оказывать услуги на должном уровне. В итоге денег в рекламу прихо­дится вкладывать все больше и боль­ше, пациенты уходят недовольными, врачи видят неэффективность проце­дуры и не предлагают ее вновь при­шедшим клиентам», — объясняет Алла Сомова, медицинский директор «Ла­зерс Медика Бьюти».

Здесь стоит сделать небольшое техническое отступление. Удаление волос лазером основано на принци­пе селективного поглощения лазерно­го излучения биологическими тканя­ми. То есть максимальное поглощение должно быть в ткани-мишени, а это в данном случае меланин. При облу­чении погибает волосяной фолли­кул, а кожа энергию лазера не погло­щает и остается целой. Сейчас для удаления волос чаще всего применя­ют лазеры двух типов: александрито­вый — с длиной волны 755 нанометров и диодный — с длиной волны 810 на­нометров.

У диодного лазера глубина про­никновения — 4–5 мм, он может воз­действовать на глубоко залегающие фолликулы, да и шансов получить ожог от диодного излучения при по­вышенной чувствительности кожи меньше. Если говорить о выборе с точки зрения технического обслу­живания, то и здесь диодный лазер имеет преимущества — это большое время службы и минимальный объ­ем расходного материала. Владель­цу нужно будет заливать специаль­ную жидкость в систему охлаждения и закупать одну канистру обычного геля для ультразвука. И то и другое при полной загрузке аппарата дела­ется не чаще одного раза в полгода.

Один из ведущих мировых произ­водителей косметологических лазе­ров — немецкая компания Asclepion Laser Technologies GmbH. Ее диодный аппарат MedioStar NeXT PRO вот уже два года фигурирует в хитах продаж. Этот прибор универсален: его мож­но использовать для удаления волос разного цвета и толщины на коже лю­бого типа, а также для удаления со­судов, лечения акне, омоложения и отбеливания кожи. Высокая ча­стота импульсов сокращает время процедуры, а система охлаждения защищает кожу от ожогов. Если до­полнить MedioStar NeXT PRO други­ми приборами от Asclepion — много­функциональным эрбиевым лазером MCL31 Dermablate и сосудистым лазе­ром QuadroStar PRO, то получивший­ся комплекс может выполнять почти 85% всех известных косметологиче­ских процедур, в которых использу­ется лазерное излучение. За счет вы­сокой надежности и редких поломок лазеры Asclepion быстро окупаются. Но, даже если поломка случится, сер­висные услуги будут оказаны макси­мально быстро: за это отвечает рос­сийский дистрибьютор — компания «Лазерс Медика». Кстати, в качестве подтверждения высокой надежности аппаратов «Лазерс Медика» принима­ет на себя два года гарантийных обя­зательств.