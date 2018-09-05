Mitsubishi запустила в России производство обновлённого Outlander

Компания Mitsubishi запустила производство обновленного Mitsubishi Outlander на заводе в Калуге. Первые автомобили поступят в официальные дилерские центры в России с сентября текущего года.

Кроссовер будет оформлен в концепции Dynamic Shield с усовершенствованной радиаторной решеткой. Изменился дизайн переднего и заднего бампера, а также светодиодных ходовых огней и колесных дисков.

В салоне появятся воздуховоды и USB разъемы для задних пассажиров, подсветка кнопок стеклоподъемников с режимом «одного касания», ниша для мелочей на передней консоли. Также будет улучшена боковая поддержка сидений, шумоизоляция и настройка подвески. Кроме того, машину оснастят электронным стояночным тормозом.

Обновлённые кроссоверы Outlander будут доступны с передним или полным приводом. Объем бензинового двигателя, как и ранее, составит 2 и 2.4 л.

5 сентября стало известно, что автоконцерн Toyota отзывает более полумиллиона автомобилей моделей Prius и C-HR во всем мире из-за неисправности в проводке, которая может спровоцировать возгорание в машине.