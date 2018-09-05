В «Туполеве» рассказали о будущем гражданском сверхзвуковом самолете

Разработчик авиационной техники ПАО «Туполев» завершает предпроектные работы по сверхзвуковому пассажирскому самолету, по расчетам воздушное судно сможет развивать скорость до 1900 км/ч на высоте 11 км. Об этом сообщил заместитель гендиректора предприятия Валерий Солозобов.

«КБ Туполева уже завершает предпроектные работы по сверхзвуковому пассажирскому самолету. Они проводились и проводятся во взаимодействии с ведущими научными организациями страны ВИАМ, ЦИАМ, ЦАГИ, КБ «Авиадвигатель», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя организации.

Солозобов отметил, что специалистам еще предстоит работа по снижению звукового воздействия на самолет, а также строительство экспериментального самолета-демонстратора для предварительных летных испытаний.

По словам представителя «Туполева», в самолете будет 30 пассажирских мест. Его взлетная масса составит 70 т, а судно будет способно развивать скорость в диапазоне от 1,4 до 1,8 Маха (1500–1900 км/ч на высоте 11 км). Конструкторы проработали две основные версии самолета — с крылом фиксированной и изменяемой геометрии. По предварительным оценкам, стоимость самолета в первые годы производства будет ненамного выше дозвукового дальнемагистрального Ту-214, который сейчас выпускается в Казани.

В январе президент России Владимир Путин предложил создать гражданскую версию сверхзвукового стратегического самолета Ту-160 после просмотра демонстрационного полета ракетоносца «Петр Дейнекин».