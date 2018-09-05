Найдены «черные ящики» разбившегося в Иркутской области вертолета

Следователи обнаружили «черные ящики» потерпевшего крушение в Иркутской области вертолета Ми-8. Они будут переданы на расшифровку, сказали в Восточно-Сибирском следственном управлении следственного комитета на транспорте.

Бортовые самописцы отправят специалистам Международного авиационного комитета (МАК), сообщает «РИА Новости».

Вертолет авиакомпании «Ангара» вылетел на аэрофотосъемку утром 2 сентября и перестал выходить на связь. На следующий день его обломки нашли на территории Казачинско-Ленского района области. На его борту находились три члена экипажа, все они погибли.

Ространснадзор начал внеплановую проверку авиакомпании на предмет соблюдения установленных требований воздушного законодательства.