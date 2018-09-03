Спасатели обнаружили пропавший в Иркутской области вертолет

Спасатели обнаружили место падения вертолета Ми-8, который пропал в воскресенье в Иркутской области. Об этом сообщили в Сибирском региональном центре (СРЦ) МЧС России.

«Вертолет обнаружен с воздуха бортом авиакомпании «Ангара»… Спасатели МЧС направляются к месту падения», — приводит «РИА Новости» сообщение СРЦ.

Уточняется, что вертолет упал в 290 км к юго-востоку от города Усть-Кут (Казачинско-Ленский район). По визуальным данным с воздуха вертолет разрушен, людей рядом нет.

Ми-8 авиакомпании «Ангара», вылетевший из Усть-Кута на проведение аэрофотосъемки в целях геологической разведки, не вышел на связь и пропал с радаров в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. По сообщению экстренных служб региона, на борту воздушного судна находились три сотрудника авиаперевозчика.