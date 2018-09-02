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Поиски пропавшего в Иркутской области вертолета Ми-8 приостановлены

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Поиски с воздуха вертолета Ми-8, пропавшего в Иркутской области, приостановлены до утра в связи с наступлением темного времени суток. Об этом 2 сентября сообщили ТАСС в Сибирском региональном центре МЧС.

По заявлению Сибирского авиационного поисково-спасательного отряда, число спасателей планируется увеличить.

«Завтра будут привлечены четыре борта Ми-8 и Ан-26 из Иркутска. Проанализировав различные данные, зона поисков завтра будет поделят на несколько секторов для каждого воздушного судна. Будем смотреть на костры и иные следы», — сказали в отряде.

По сообщению пресс-службы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, по факту исчезновения вертолета МИ-8 организована доследственная проверка. Ранее о проведении проверки заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ми-8 авиакомпании «Ангара», вылетевший из Усть-Кута на проведение аэрофотосъемки в целях геологической разведки, не вышел на связь и пропал с радаров в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. По сообщению экстренных служб региона, на борту воздушного судна находились три сотрудника авиаперевозчика.

По заявлению источника агентства «Интерфакс», вертолет совершал рейс по заказу «Новосибирскгеологии» и должен был дважды приземлиться, чтобы забрать груз или пассажиров. В поисках были задействованы вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» и самолет Ан-26 воздушного перевозчика «Ираэро» с парашютной группой на борту.

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