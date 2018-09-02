В Афганистане разбился военный вертолет

Три человека, включая пилота, погибли и по меньшей мере трое получили травмы в результате крушения военного вертолета в афганской провинции Балх на севере страны, передает агентство Пажвак в воскресенье, 2 сентября. Еще четыре пассажира не пострадали.

По данным агентства «Интерфакс», среди погибших — иностранный пилот и два военнослужащих афганской армии.

Инцидент произошел с вертолетом Ми-14, зафрахтованным силами НАТО в Афганистане. Отмечается, что крушение произошло на базе ВС страны вскоре после взлета. Причины аварии устанавливаются.