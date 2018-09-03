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Тела погибших обнаружены на месте крушения вертолета под Иркутском

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Фото: ТАСС
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Тела трех погибших пилотов обнаружены на месте крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области. Как рассказал агентству ТАСС источник в экстренных службах, при ударе о землю воздушное судно разрушилось. Других людей на его борту не было.

В настоящее время ведется расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара», вылетевший из Усть-Кута на проведение аэрофотосъемки в целях геологической разведки, пропал с радаров в Казачинско-Ленском районе Иркутской области в воскресенье, 2 сентября. Его обнаружили на следующий день в 290 км на юго-восток от города вылета.

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