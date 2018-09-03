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Ространснадзор начал проверку авиакомпании «Ангара» после крушения Ми-8

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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Ространснадзор инициировал внеплановую проверку в авиакомпании «Ангара» после крушения вертолета Ми-8МТВ-1 в Иркутской области утром 2 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ространснадзором по согласованию с прокуратурой организована внеплановая выездная проверка авиакомпании «Ангара» на предмет соблюдения установленных требований воздушного законодательства в деятельности авиакомпании», — говорится в сообщении на сайте федеральной службы.

Вертолет авиакомпании «Ангара» вылетел в 06:00 мск с аэродрома Усть-Кут в одноименном районе Иркутской области и не вышел на связь в установленное время. Позже обломки вертолета обнаружили на территории Казачинско-Ленского района. На его борту находились три члена экипажа, все они погибли.

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