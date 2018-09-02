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Прокуратура начала проверку после исчезновения Ми-8 в Иркутской области

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Фото: TASS/Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Прокуратура проводит проверку в связи с исчезновением вертолета Ми-8 в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре 2 сентября.

К поискам подключились вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» и самолет Ан-26 воздушного перевозчика «Ираэро» с парашютной группой на борту, сообщил «Интерфаксу» представитель «Ангары».

Ранее сообщалось, что Ми-8 авиакомпании «Ангара», вылетевший на проведение аэрофотосъемки в целях геологической разведки, не вышел на связь и пропал с радаров. По сообщению экстренных служб региона, на борту воздушного судна находились три сотрудника авиаперевозчика. Вертолет Ми-8 вылетел из Усть-Кута и пропал в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.

По заявлению источника агентства «Интерфакс», вертолет совершал рейс по заказу «Новосибирскгеологии» и должен был дважды приземлиться, чтобы забрать груз или пассажиров.

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