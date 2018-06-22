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Стало известно о гибели пилота разбившегося в ХМАО вертолета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пилот вертолета Ми-2, который совершил жесткую посадку в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), погиб. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Спасатели добрались до места жесткой посадки вертолета. На борту был один пилот, он погиб», — рассказал собеседник агентства. 

Между тем в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК России сообщили, что на борту вертолета мог находиться пассажир. «В настоящее время проводятся мероприятия по его спасению», — говорится в сообщении.

Ранее в региональном главке МЧС России сообщили об обнаружении вертолета Ми-2 в болоте вблизи населенного пункта Лангепас. Вертолет сильно разрушен.

Информация о пропаже вертолета авиакомпании «Геликс», выполнявшего полет по патрулированию нефтепровода, появилась днем 22 июня.

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