Спасатели обнаружили обломки разбившегося в Югре вертолета

Пропавший в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) вертолет Ми-2 обнаружен вблизи населенного пункта Лангепас. Он наполовину в болоте, сообщили журналистам в региональном главке МЧС РФ.

«Ми-2 обнаружен с воздуха в болотистой местности. Он сильно разрушен. Людей рядом нет», — цитирует сообщение собеседника ТАСС.

По предварительным данным, на борту находился один пилот. О его судьбе данных нет, на связь он не выходит. Поисковый вертолет пока не может приземлиться на местности из-за сильной заболоченности.

Источник «Интерфакса» также сообщил об обнаружении обломков, но уточнил, что это был вертолет Ми-8, а не Ми-2, как сообщалось ранее.

О пропаже вертолета авиакомпании «Геликс», выполнявшего полет по патрулированию нефтепровода, стало известно 22 июня около 15:00 мск.