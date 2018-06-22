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Спасатели обнаружили обломки разбившегося в Югре вертолета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пропавший в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) вертолет Ми-2 обнаружен вблизи населенного пункта Лангепас. Он наполовину в болоте, сообщили журналистам в региональном главке МЧС РФ.

«Ми-2 обнаружен с воздуха в болотистой местности. Он сильно разрушен. Людей рядом нет», — цитирует сообщение собеседника ТАСС

По предварительным данным, на борту находился один пилот. О его судьбе данных нет, на связь он не выходит. Поисковый вертолет пока не может приземлиться на местности из-за сильной заболоченности. 

Источник «Интерфакса» также сообщил об обнаружении обломков, но уточнил, что это был вертолет Ми-8, а не Ми-2, как сообщалось ранее.

О пропаже вертолета авиакомпании «Геликс», выполнявшего полет по патрулированию нефтепровода, стало известно 22 июня около 15:00 мск.

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