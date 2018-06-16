В США признали превосходство российских вертолетов над американскими

Американские вертолеты UH-60 Black Hawk, которые США начали поставлять вооруженным силам Афганистана на замену российским Ми-17, менее эффективны и сложнее в обслуживании. Об этом говорится в докладе офиса генерального инспектора Пентагона.

«Переход от Ми-17 к UH-60 создает ряд сложностей, которые пока не удалось решить», — сообщается в документе, который в субботу, 16 июня, цитирует портал Drive.

Как отмечается сообщении, вертолеты из США не обладают такой грузоподъемностью, как Ми-17.

«Нужно почти два вертолета Black Hawk, чтобы перенести груз одного Ми-17», — говорится в докладе.

Отмечается также, что американские вертолеты не могут летать на больших высотах и поэтому не могут быть использованы в отдаленных регионах Афганистана, где работают Ми-17.

15 июня сообщалось, что разрабатываемая Россией боевая машина поддержки пехоты (БМПТ) «Терминатор-3» может стать угрозой для американских дронов, которые считаются «самым смертоносным оружием США».