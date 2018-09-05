Эрдоган рассказал о возможности улучшения отношений между Турцией и ЕС
Отношения Турции и Евросоюза могут снова улучшится. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 4 сентября.
«Отношения Турции с Европейским союзом, за исключением некоторых стран, имеют возможность на улучшение», — цитирует его издание Haberturk.
При этом Эрдоган в конце сентября готов обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель многие вопросы по отношениям между двумя странами.
29 августа сообщалось, что Германия задумалась об оказании экстренной финансовой помощи Турции. Такая помощь смогла бы наладить охладевшие в последнее время отношения между немецкими и турецкими властями.