Эрдоган рассказал о возможности улучшения отношений между Турцией и ЕС

Отношения Турции и Евросоюза могут снова улучшится. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 4 сентября.

«Отношения Турции с Европейским союзом, за исключением некоторых стран, имеют возможность на улучшение», — цитирует его издание Haberturk.

При этом Эрдоган в конце сентября готов обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель многие вопросы по отношениям между двумя странами.

29 августа сообщалось, что Германия задумалась об оказании экстренной финансовой помощи Турции. Такая помощь смогла бы наладить охладевшие в последнее время отношения между немецкими и турецкими властями.