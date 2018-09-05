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Эрдоган рассказал о возможности улучшения отношений между Турцией и ЕС

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Отношения Турции и Евросоюза могут снова улучшится. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 4 сентября.

«Отношения Турции с Европейским союзом, за исключением некоторых стран, имеют возможность на улучшение», — цитирует его издание Haberturk.

При этом Эрдоган в конце сентября готов обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель многие вопросы по отношениям между двумя странами.

29 августа сообщалось, что Германия задумалась об оказании экстренной финансовой помощи Турции. Такая помощь смогла бы наладить охладевшие в последнее время отношения между немецкими и турецкими властями.

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