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Германия собралась оказать Турции срочную финансовую помощь

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Фото: Global Look Press/Ohde/face to face
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Германия задумалась об оказании экстренной финансовой помощи Турции. Об этом 28 августа сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«Газета.ру» отмечает, что немецкая сторона обеспокоена тяжелой экономической ситуацией в Турции, в том числе падением курса нацвалюты. Кроме того, по сообщению WSJ, по мнению властей ФРГ, кризис в регионе может перерасти в европейский, привести к конфликтам на Ближнем Востоке и вызвать новый поток мигрантов на север.

В настоящее время переговоры находятся на ранней стадии. Пока что рассматриваются различные варианты финансовой поддержки, в том числе предоставление Анкаре применяемого во времена долгового кризиса в еврозоне пакета денежной помощи, одобренного всеми участниками ЕС, или же лимитированных займов, направленных на достижение конкретных целей.

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По заявлению высокопоставленного чиновника ФРГ, у них «нет особенного выбора». Кроме того, такая помощь смогла бы наладить охладевшие в последнее время отношения между немецкими и турецкими властями.

Официальные лица Турции заявили, что не намерены запрашивать внешнюю поддержку. В ответ Германия сообщила, что могла бы рассмотреть вопрос двусторонней помощи в виде несвязанных финансовых кредитов, который использовался в Венгрии в 1980-х годах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Берлин 28 сентября. Финансовая помощь будет обсуждаться за неделю до этого, когда представители минфинов двух стран соберутся в Берлине для подготовки к визиту турецкого лидера.

10 августа США объявили о двукратном повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20 и 50% соответственно. На фоне сообщений о торговых ограничениях турецкая валюта лира потеряла около 20% стоимости. В ответ власти Турции заявили о намерении бойкотировать электронную продукцию производства США и перейти на расчеты в нацвалюте со своими крупнейшими торговыми партнерами — Китаем, Россией, Ираном и Украиной.

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