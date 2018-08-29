Германия собралась оказать Турции срочную финансовую помощь

Германия задумалась об оказании экстренной финансовой помощи Турции. Об этом 28 августа сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«Газета.ру» отмечает, что немецкая сторона обеспокоена тяжелой экономической ситуацией в Турции, в том числе падением курса нацвалюты. Кроме того, по сообщению WSJ, по мнению властей ФРГ, кризис в регионе может перерасти в европейский, привести к конфликтам на Ближнем Востоке и вызвать новый поток мигрантов на север.

В настоящее время переговоры находятся на ранней стадии. Пока что рассматриваются различные варианты финансовой поддержки, в том числе предоставление Анкаре применяемого во времена долгового кризиса в еврозоне пакета денежной помощи, одобренного всеми участниками ЕС, или же лимитированных займов, направленных на достижение конкретных целей.

По заявлению высокопоставленного чиновника ФРГ, у них «нет особенного выбора». Кроме того, такая помощь смогла бы наладить охладевшие в последнее время отношения между немецкими и турецкими властями.

Официальные лица Турции заявили, что не намерены запрашивать внешнюю поддержку. В ответ Германия сообщила, что могла бы рассмотреть вопрос двусторонней помощи в виде несвязанных финансовых кредитов, который использовался в Венгрии в 1980-х годах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Берлин 28 сентября. Финансовая помощь будет обсуждаться за неделю до этого, когда представители минфинов двух стран соберутся в Берлине для подготовки к визиту турецкого лидера.

10 августа США объявили о двукратном повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20 и 50% соответственно. На фоне сообщений о торговых ограничениях турецкая валюта лира потеряла около 20% стоимости. В ответ власти Турции заявили о намерении бойкотировать электронную продукцию производства США и перейти на расчеты в нацвалюте со своими крупнейшими торговыми партнерами — Китаем, Россией, Ираном и Украиной.