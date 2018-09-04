Страховщики начали прием заявлений от клиентов «Натали Турс». Пострадавшие туристы должны получить выплаты от компании. Общая сумма ответственности страховщика — 100,5 млн рублей. Размер компенсации для каждого клиента определят через 30 дней. Сейчас формируется реестр требований для расчета выплат.

«Натали Турс» исключили из федерального реестра туроператоров. Компания аннулировала все свои путевки с 4 июля. Тысячи человек остались без отдыха...