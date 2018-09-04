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Краско раскрыл интимные подробности отношений с молодой женой

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Николаев
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Российский актер Иван Краско рассказал в студии программы «Пусть говорят» о причинах разлада со своей молодой женой Натальей Шевель.

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«Я потерял к Наталье Александровне всякий интерес. У нас никогда не было секса, потому что ее страх забеременеть был превыше всего», — признался 87-летний артист.

Сама 27-летняя Шевель не раз говорила, что выросла в бедной семье и не хочет воспитывать детей в неподобающих условиях. По словам женщины, она не желает становиться матерью-одиночкой, тем более что у супругов нет своего жилья.

В настоящее время пара делит трехкомнатную квартиру вместе с бывшей супругой покойного сына Краско — Андрея, отмечает сайт kp.ru.

Между тем Краско пришел на передачу с еще одной своей молодой поклонницей — актрисой молодежного театра «Эксперимент», бывшей студенткой Краско Кристиной Кузаевой. Она рассказала, что если вдруг артист лишится жилья, то готова принять его у себя дома. 

Ранее в августе СМИ распространили слухи о разводе Краско и Шевель. Однако артист заверил, что эта информация преждевременная

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