Краско раскрыл интимные подробности отношений с молодой женой

Российский актер Иван Краско рассказал в студии программы «Пусть говорят» о причинах разлада со своей молодой женой Натальей Шевель.

«Я потерял к Наталье Александровне всякий интерес. У нас никогда не было секса, потому что ее страх забеременеть был превыше всего», — признался 87-летний артист.

Сама 27-летняя Шевель не раз говорила, что выросла в бедной семье и не хочет воспитывать детей в неподобающих условиях. По словам женщины, она не желает становиться матерью-одиночкой, тем более что у супругов нет своего жилья.

В настоящее время пара делит трехкомнатную квартиру вместе с бывшей супругой покойного сына Краско — Андрея, отмечает сайт kp.ru.

Между тем Краско пришел на передачу с еще одной своей молодой поклонницей — актрисой молодежного театра «Эксперимент», бывшей студенткой Краско Кристиной Кузаевой. Она рассказала, что если вдруг артист лишится жилья, то готова принять его у себя дома.

Ранее в августе СМИ распространили слухи о разводе Краско и Шевель. Однако артист заверил, что эта информация преждевременная.