Ники Минаж оголила грудь перед 50-тысячной толпой

Американская рэперша Ники Минаж случайно оголила грудь перед 50-тысячной толпой на фестивале Made In America в Филадельфии, где она выступала в качестве хедлайнера. Об этом пишет The Sun.

Однако, показав себя как профессионал, певица ничуть не смутилась, сразу же вернула сползший топик на место и продолжила танец.

Как отмечает издание, 35-летняя исполнительница стала первой в истории рэпершей-хедлайнером фестиваля Made In America, посвященного хип-хоп-музыке и электронике.

10 августа вышел четвертый студийный альбом Ники Минаж Queen.