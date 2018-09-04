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Ники Минаж оголила грудь перед 50-тысячной толпой

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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Американская рэперша Ники Минаж случайно оголила грудь перед 50-тысячной толпой на фестивале Made In America в Филадельфии, где она выступала в качестве хедлайнера. Об этом пишет The Sun.

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Однако, показав себя как профессионал, певица ничуть не смутилась, сразу же вернула сползший топик на место и продолжила танец. 

Как отмечает издание, 35-летняя исполнительница стала первой в истории рэпершей-хедлайнером фестиваля Made In America, посвященного хип-хоп-музыке и электронике.

10 августа вышел четвертый студийный альбом Ники Минаж Queen.

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