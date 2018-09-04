Алексей Емелин не сыграет с «Динамо»

Защитник омского «Авангарда» Алексей Емелин не примет участия в сегодняшней выездной встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского «Динамо». По информации «Известий», хоккеист только завтра прибудет в расположение команды, в связи с аварийным состоянием «Омск Арены» в нынешнем сезоне базирующейся и проводящей домашние матчи в Балашихе. Также не раньше среды в команде появится и другой именитый новичок - двукратный обладатель Кубка Стэнли канадский нападающий Крис Верстиг.

Алексей Емелин подписал трехлетний контракт с «Авангардом» в воскресенье. После истечения соглашения с «Нэшвилл Предаторз» 32-летний хоккеист в течение лета искал варианты в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Воспитанник тольяттинского хоккея сделал себе имя в казанском «Ак Барсе», с которым дважды завоевывал Кубок Гагарина (2009, 2010).

В 2011 году он уехал в НХЛ, подписав контракт с «Монреаль Канадиенс», в 2004 году выбравшим Алексея Емелина в третьем раунде драфта под общим 84-м номером. В составе «Канадиенс» защитник отыграл семь сезонов с перерывом на осень 2012 года, когда во время локаута он везвращался в «Ак Барс». Прошлый сезон игрок провел в «Нэшвилле».

В составе юниорской сборной России Алексей Емелин в 2004 году стал чемпионом мира, а в составе молодежной команды - дважды серебряным призером чемпионата мира (2005, 2006). Вместе с национальной команды России он четырежды становился призером мирового первенства (бронза-2007, серебро-2010, золото-2012, бронза-2016), принимал участие в Олимпийских играх-2014 в Сочи и Кубке мира-2016 в Торонто.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter