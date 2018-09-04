В Госдуме встревожились призывами к запрету российских СМИ на Украине

Призывы украинских парламентариев к полному запрету российских СМИ на территории страны вызывают тревогу, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Это очень тревожный сигнал, Порошенко раскручивает маховик репрессий в отношении любой свободной мысли на Украине. Перспектива потерять власть толкает его на достаточно отчаянные шаги», — цитирует его RT.

Вместе с тем Белик подчеркнул, что полный запрет российских СМИ повлечет за собой серьезные последствия, поскольку они сейчас на Украине «и так загнаны в подполье». Депутат пояснил, что украинские силовики будут оправдывать захваты, разгромы, прослушку, депортации, применение оружия в отношении представителей СМИ, ссылаясь на официальный запрет.

«Это фактически попытка получения мандата у европейского сообщества на силовые репрессии. <...> Работа российских журналистов на Украине в перспективе станет опасней, чем в горячих точках мира», — заключил парламентарий.

Ранее, 4 сентября, глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко призвала Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принять меры для прекращения работы российских СМИ на Украине.