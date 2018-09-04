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Российские военные пересаживаются на отечественные кроссоверы

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Военная полиция и автоинспекция пересядут на отечественные автомобили Lada Vesta в модификации Cross, которые будут применятся при ведении патрульной службы и сопровождения воинских колонн.

Об этом «Известиям» рассказали в Минобороны.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проходят испытания доработанной под нужды армии модели.

Сейчас военнослужащие используют, как правило, седаны Ford Focus (собранные в России) и внедорожники УАЗ Patriot.

Эксперты считают, что автомобили «АвтоВАЗа» обладают всеми необходимыми качествами для эксплуатации в армии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Lada Vesta Cross призвали в армию

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