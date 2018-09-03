В ШОС предупредили о переброске боевиков ИГ в Россию

Террористическая организация ИГ (запрещена в РФ) готовит и перебрасывает в Россию, Европу, Центральную и Юго-Восточную Азию диверсионно-террористические группы, заявил замдиректора исполкома региональной антитеррористической структуры ШОС Джумахон Гиесов.

По его словам, успешное подавление группировки в Сирии вынудило оставшихся боевиков передислоцироваться, а их лидеров — активизировать свои зарубежные филиалы.

Ранее 3 сентября в ФСБ сообщили, доходы ИГ снизились в 10 раз по сравнению с данными 2014 года.