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В ШОС предупредили о переброске боевиков ИГ в Россию

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Террористическая организация ИГ (запрещена в РФ) готовит и перебрасывает в Россию, Европу, Центральную и Юго-Восточную Азию диверсионно-террористические группы, заявил замдиректора исполкома региональной антитеррористической структуры ШОС Джумахон Гиесов.

По его словам, успешное подавление группировки в Сирии вынудило оставшихся боевиков передислоцироваться, а их лидеров — активизировать свои зарубежные филиалы.

Ранее 3 сентября в ФСБ сообщили, доходы ИГ снизились в 10 раз по сравнению с данными 2014 года.

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