В ФСБ заявили об активизации пропаганды ИГ через соцсети

Участники террористических организаций, в том числе запрещенной в России ИГ, активизировали пропаганду через социальные сети. Об этом сообщил руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа.

«Происходит переориентация на менее затратные проекты, активизировалась работа в соцсетях и усилилась пропаганда через социальные сети, и вербовка боевиков именно тоже через соцсети [идет]», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Ранее в августе сотрудники ФСБ, Росгвардии и полиции задержали несколько сторонников запрещенной ИГ в Норильске.