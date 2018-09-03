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В ФСБ заявили об активизации пропаганды ИГ через соцсети

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Участники террористических организаций, в том числе запрещенной в России ИГ, активизировали пропаганду через социальные сети. Об этом сообщил руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа.

«Происходит переориентация на менее затратные проекты, активизировалась работа в соцсетях и усилилась пропаганда через социальные сети, и вербовка боевиков именно тоже через соцсети [идет]», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Ранее в августе сотрудники ФСБ, Росгвардии и полиции задержали несколько сторонников запрещенной ИГ в Норильске.

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