Кадыров рассказал о перевербовке террористов ИГИЛ

Чечня успешно противодействует вербовщикам запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

По словам регионального лидера, хотя на территории Чечни вербовщиков ИГИЛ уже нет, экстремисты активны в интернете.

«Самих вербовщиков уже нет. Но одновременно «они есть в каждом доме», потому что любой ребенок может нажать на кнопку компьютера. Сейчас они пытаются воздействовать на умы через интернет. Но наши духовные наставники тоже работают — они смотрят, где что пишут, и на их же сайтах доказывают, что они неправы, что их идеология абсолютно не связана с исламом. У нас хорошо получается. Если раньше на их сайтах 100% аудитории было за них, то сейчас 50–60% начинают думать и уходить с этих каналов», — отметил Кадыров.

По его словам, при том, что террористические ячейки создаются за пределами России, их деятельность можно пресекать, переубеждать не только их членов, но даже самих вербовщиков. Однако борьбу с терроризмом нужно вести постоянно.

«Ячейки они за границей создают. Мы с ними очень хорошо работаем, нейтрализуем попытки. Владеем информацией о них на 99%, — пояснил Кадыров. — Человека, который сидит в Европе, можно перевербовать, и он начинает работать на нас. Он делает заявление, одно слово сказал, ему пишут: «Ты — предатель». Эти шайтаны во все времена будут, с ними всегда надо бороться».

13 мая Кадыров возложил на власти Франции вину за нападавшего в Париже чеченца Хасана Азимова, подчеркнув, что в Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе.

Азимов родился в Чечне в 1997 году, французское гражданство получил в 2010-м. Вооруженный ножом, он напал на прохожих в центре французской столицы вечером 12 мая и был ликвидирован полицейскими. В результате его действий погиб один человек и четверо получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя ИГИЛ.