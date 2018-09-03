Россия призвала ОЗХО обратить внимание на возможную провокацию в Идлибе

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) должна обратить внимание на готовящуюся в сирийской провинции Идлиб провокацию с использованием химоружия. Об этом 3 сентября заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин.

«Западные страны пытаются политизировать ОЗХО. Свидетельство тому — специальная сессия конференции государств-участников в июне», — сказал он ТАСС.

Шульгин объяснил, что тогда ОЗХО послала «политический сигнал» о готовности принять на себя функции по установлению виновных за применение химоружия.

Он добавил, что в случае с готовящейся провокацией в САР организация тоже может «возвысить свой голос» и заявить о недопустимости провокаций.

25 августа Минобороны заявило о подготовке США и их союзниками нового удара по Сирии. В качестве предлога будет использована инсценировка применения сирийскими властями химоружия. Именно с этой целью, по информации военного ведомства, в Персидский залив на днях прибыл американский эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами.

В июне президент Сирии Башар Асад заявил, что не исключает новых инсценировок Западом химических атак на территории страны.

Вашингтон неоднократно бездоказательно обвинял власти САР в применении химоружия и на основании этого подвергал ракетным ударам территорию республики.

Источниками доказательств становились преимущественно материалы спонсируемой США неправительственной организации «Белые каски». Россия уже доказала, что химатака в сирийском городе Думе носила постановочный характер.