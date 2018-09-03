У защитника «Спартака» Жиго диагностирован разрыв коленной связки

Врачи дополнительно обследовали защитника «Спартака» Самюэля Жиго, травмированного в матче с «Зенитом», и диагностировали у спортсмена полный разрыв крестообразной связки левого колена.

На 5 сентября футболисту назначена операция, сообщает «Спорт-Экспресс». О сроках восстановления Жиго можно будет говорить только после нее.

Матч «Спартака» с «Зенитом» прошел 2 сентября в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 0:0. Жиго получил травму во время борьбы с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой в первом тайме. После оказания первой помощи он попытался продолжить игру, но не сумел. В итоге на поле его заменил Георгий Джикия. Травмированного защитника увезли с поля на электрокаре, так как идти самостоятельно он не мог.

30 августа стало известно, что травмированного защитника «Спартака» Илью Кутепова в российской футбольной сборной заменит игрок «Рубина» Егор Сорокин. Тренерский штаб вызвал его в расположение команды.