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У защитника «Спартака» Жиго диагностирован разрыв коленной связки

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Фото: Global Look Press/Jasper Jacobs
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Врачи дополнительно обследовали защитника «Спартака» Самюэля Жиго, травмированного в матче с «Зенитом», и диагностировали у спортсмена полный разрыв крестообразной связки левого колена.

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На 5 сентября футболисту назначена операция, сообщает «Спорт-Экспресс». О сроках восстановления Жиго можно будет говорить только после нее.

Матч «Спартака» с «Зенитом» прошел 2 сентября в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 0:0. Жиго получил травму во время борьбы с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой в первом тайме. После оказания первой помощи он попытался продолжить игру, но не сумел. В итоге на поле его заменил Георгий Джикия. Травмированного защитника увезли с поля на электрокаре, так как идти самостоятельно он не мог.

30 августа стало известно, что травмированного защитника «Спартака» Илью Кутепова в российской футбольной сборной заменит игрок «Рубина» Егор Сорокин. Тренерский штаб вызвал его в расположение команды.

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