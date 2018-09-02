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Памятную монету в честь встречи Путина и Трампа выпустили в Белом доме

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Фото: twitter.com/@kenvogel
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Сувенирный магазин Белого дома выпустил памятную монету в честь российско-американского саммита в Хельсинки. Жетон можно приобрести за $100.

В онлайн-магазине Белого дома фотография монеты пока не представлена, однако журналист газеты New York Times уже опубликовал фото сувенира.

«Мы по-прежнему не знаем, о чем точно договорились [президент США Дональд] Трамп и [президент России Владимир] Путин. Но я могу сообщить, что команда Белого дома по коммуникациям в действительности выпустила памятную монету в честь этого события», — написал он в Twitter.

На жетоне выбит кафедральный собор Хельсинки, недалеко от которого происходила встреча лидеров двух государств. Здание обрамлено флагами России и США, а по контуру монеты размещены имена президентов и дата саммита — июль 2018 года.

«Встреча на высшем уровне», — гласит надпись на русском языке.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в столице Финляндии. Лидеры обсудили экономическое сотрудничество, так называемое вмешательство России в американские выборы в 2016 году, ситуацию вокруг развития элементов противоракетной обороны США, а также актуальные вопросы международной повестки, в том числе Сирию и Украину.

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