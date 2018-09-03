«На тропу дружбы и знаний»

В День знаний президент России Владимир Путин посетил детский образовательный центр «Сириус», созданный по его инициативе в Олимпийском парке Сочи. Глава государства поздравил школьников и преподавателей с началом учебного года, ответил на вопросы победителей международных олимпиад, в том числе спрогнозировал, какие профессии станут наиболее востребованными в будущем, рассказал о своем отношении к ЕГЭ и идее запретить гаджеты на уроках.

Добиваться больших результатов в будущем и иметь возможность наращивать свой потенциал для жизненного успеха, пожелал Владимир Путин российским школьникам в День знаний.

— Это действительно очень хороший, яркий, красивый праздник. Но особенно, конечно, мы всегда отмечаем кого? Первоклашек, потому что для них начинается вообще новая страница в жизни. Они приходят, знакомятся с новыми друзьями, со своими учителями, с преподавателями. И, что самое главное, они встают на тропу знаний. Не на тропу войны, а именно на тропу дружбы, знаний. У нас в этом году значительное число — миллион восемьсот тысяч детей — идет в первый класс, — сказал президент.

Владимиру Путину показали инновационный научно-технологический центр, он осмотрел новые лаборатории «Сириуса» — «Генетика и науки о жизни», когнитивных и междисциплинарных исследований.

Добиваться недостижимого

Развитие образования и другие волнующие молодежь темы Владимир Путин обсудил на встрече с победителями международных олимпиад по физике, химии и математике.

Один из насущных вопросов, который интересовал ребят, — возможный запрет использования гаджетов на уроках. С такой инициативой выступила министр просвещения Ольга Васильева. По словам Владимира Путина, только на практике можно будет понять, какой эффект принесет эта мера.

— Любая идея может быть признана эффективной либо нет после анализа практики применения. Такой практики, я так понимаю, пока не существует, поэтому трудно сказать. Но вообще я не очень, честно, понимаю, нужно это запрещать или не нужно, и всё запретить невозможно, нужно просто понять, как то или иное явление, те или иные достижения можно использовать в плюс для процесса обучения, — заметил президент, пообещав обсудить ситуацию с министром.

Еще одна важная для школьников тема — единый государственный экзамен. Владимира Путина попросили дать оценку ЕГЭ. По мнению президента, ввод единого госэкзамена позитивно сказался на системе образования, хотя и нуждается в совершенствовании.

— Но все хорошо знают об этом, и это всеми признается, а именно: была создана возможность для способных, талантливых ребят из периферийных городов поступать в ведущие вузы страны — это самое главное. Конечно, там много и недостатков, особенно связанных с тем, что это стандартизирует процесс поступления в вузы и лишает какого-то творческого начала — сам процесс сдачи экзаменов отсутствует как таковой, — отметил Владимир Путин.

Школьники также обозначили проблему концентрации лучших вузов и учебных практик в Москве и Санкт-Петербурге. Владимир Путин согласился, что проблема есть и ее надо решать.

— Поэтому я прошу своих коллег — руководителей регионов, российских губернаторов — внедрять опыт «Сириуса», который здесь становится таким образцово-показательным, и методики «Сириуса» внедрять по всей стране, — сказал глава государства.

Отвечая на вопросы, Владимир Путин выразил мнение, что наиболее востребованными в будущем окажутся специалисты высокотехнологичных профессий.

— Это индустрия больших чисел, их обработки, это искусственный интеллект, это робототехника, это беспилотные аппараты и летательные, подводные, наземные, какие угодно, это генетика и всё, что с ней связано, биология, это сельскохозяйственные науки, кстати говоря, — перечислил он, добавив, что необходимость в юристах и экономистах не отпадет.

Актуальный для будущих выпускников вопрос — служба в армии. У президента поинтересовались его отношением к переходу на контрактную систему. Владимир Путин ответил, что число контрактников будет увеличиваться. И напомнил, что в свое время сам был инициатором введения такой системы. Согласно первоначальной идее планировалось создать полностью контрактную армию, однако потом был учтен опыт многих стран мира, где до сих пор остается призыв.

— Для талантливых ребят, которые показывают хорошие результаты (как вы, например), для них и при службе в армии будут создаваться, у нас уже создаются научные роты так называемые, а сейчас мы еще и в Анапе будем делать научно-технологический центр, где будут работать молодые люди призывного возраста и будут там проходить срочную службу, — добавил президент.

Были вопросы и личного характера. Школьники поинтересовались у главы государства, что его вдохновляет.

— Успех страны. Да, говорю совершенно без всякой иронии. Любой успех России меня не просто вдохновляет — окрыляет, хочется, чтобы наша страна и дальше и по другим направлениям добивалась таких результатов, которые для других пока недостижимы. И такая возможность у нас есть. Когда я смотрю на вас, это меня еще раз в этом убеждает, — ответил глава государства.

У Владимира Путина поинтересовались, нравилось ли ему учиться и видел ли он себя руководителем страны в будущем.

— Конечно, видел, а как же? Спал и видел, — пошутил президент. — Учиться в целом нравилось. Не могу сказать, что у меня было бурное детство, в основном это было дворовое детство и свободное времяпрепровождение. Но в целом учиться нравилось, нравилось быть в коллективе, у нас был хороший коллектив, на самом деле это большое значение имеет, и хорошие преподаватели.

Владимир Путин также поздравил 16-летнего воспитанника «Сириуса» пианиста Ивана Бессонова с победой на конкурсе молодых музыкантов «Евровидение-2018».

Рабочие выходные

В субботу в Сочи также состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам был подписан целый ряд документов, в том числе соглашение о совместном изучении нефтяного и газового потенциала блока Гошадаш в северной части Апшеронского полуострова.

Также Владимир Путин и Ильхам Алиев подписали совместное заявление о приоритетных направлениях экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном. Товарооборот двух государств в прошлом году вырос на 34%.

— Одним из наиболее перспективных проектов считаем создание международного транспортного коридора «Север–Юг», который соединит западноевропейские рынки с азиатскими производителями, — отметил Владимир Путин. — Это позволит значительно ускорить грузоперевозки из Южной Азии и Ближнего Востока через Иран в Европу. Общая протяженность этой артерии составит более 7 тыс. км. Она будет включать в себя железнодорожное, паромное и автомобильное сообщение. При этом существенная часть коридора «Север–Юг» пойдет по территориям России и Азербайджана. Подчеркну, что работа по отдельным участкам маршрута уже ведется. В будущем году наши страны намерены завершить строительство моста через пограничную реку Самур.

Лидеры двух стран обсудили и вопросы военно-технического сотрудничества. Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан закупил в России продукцию военно-технического назначения более чем на $5 млрд, и эта цифра будет расти. «Азербайджан продолжает модернизацию своих Вооруженных сил, а Россия является важнейшим мировым производителем и поставщиком военной продукции на международные рынки», — добавил он.

Главы государств обсудили также региональные проблемы. Владимир Путин заверил, что Россия продолжит содействовать мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта.