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Путин в День знаний пожелал школьникам успехов

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент России Владимир Путин поздравил школьников с Днем знаний, особо отметив детей, идущих в первый класс.

«Мы всегда шли в школу сами»
Чиновники, общественные и культурные деятели вспоминают свое 1 сентября

Обращаясь к воспитанникам сочинского детского центра «Сириус», глава государства отметил: «Это действительно очень хороший, яркий, красивый праздник».

Этот день является особенным для первоклассников, подчеркнул президент. Начало учебы в школе является новой страницей в их жизни, они встречают новых друзей, знакомятся с учителями.

«И, что самое главное, они встают на тропу знаний», — цитирует президента сайт Кремля.

Президент подчеркнул, что в новом учебном году в школы в первый класс пошли 1,8 млн детей, а за последние несколько лет в стране построили несколько сотен новых школ, открывших двери для 300 тыс. учеников.

1 сентября эксперты рассказали о плюсах и минусах различных балльных систем, действующих в школах разных государств мира.

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