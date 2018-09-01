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Путин рассказал о составляющих успеха

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин рассказал победителям олимпиад 2017/18 учебного года, что привык анализировать причины, которые мешают добиваться большего результата, а не слагаемые успеха.

Таким образом в ходе посещения образовательного центра «Сириус» в Сочи глава государства ответил на вопрос, какие лидерские качества помогли ему добиться высот, передает 1 сентября «РИА Новости».

По мнению президента, если критически смотреть на себя и выявлять то, что мешает идти вперед, понимать и устранять эти причины, то движение будет более уверенным и быстрым.

Ранее в субботу президент поздравил школьников с Днем знаний, особо отметив детей, идущих в первый класс. Путин подчеркнул, что в новом учебном году в школы в первый класс пошли 1,8 млн детей.

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