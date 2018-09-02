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Эксперты из США признали российскую винтовку самой смертоносной в мире

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Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев
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Американские эксперты назвали российскую снайперскую винтовку МЦ-116М одной из самых смертоносных в мире. Об этом пишет научно-популярный журнал Popular Mechanics.

Это не смертельно
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Как отмечает «Газета.ру», главным отличием российского оружия стало сочетание мощной пробивной силы и бесшумности. Благодаря специальным патронам с большим весом, компенсирующим низкую скорость и малую энергетику выстрела, конструкторам удалось добиться бесшумной стрельбы от оружия калибра 12,7 мм. При этом винтовка способна пробить бронежилет высокого класса на дистанции до 300 м.

«Данная новинка подтвердила то, что Россия по-прежнему продолжает оставаться мировым лидером в разработке бесшумного огнестрельного оружия», — приводит «Федеральное агентство новостей» выдержку из публикации.

Ранее эксперты некоммерческой организации «Проект государственного надзора» (POGO) заявили, что минобороны США утаивает информацию о критических дефектах новейшего истребителя F-35 ради того, чтобы уложиться в сроки до начала крупносерийного производства самолета.

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