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В США начали продавать чертежи для создания оружия на 3D-принтерах

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Фото: Global Look Press/Sylvia Lederer
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Американская компания Defense Distributed начала продавать чертежи, предназначенные для создания огнестрельного оружия с помощью 3D-принтеров.

Это произошло спустя сутки после того, как суд в США продлил запрет на публикацию таких схем в интернете, передает ABC. Он будет действовать до тех пор, пока данный вопрос не будет окончательно урегулирован в суде.

Как заявил глава Defense Distributed Коди Уилсон, в постановлении суда говорится лишь о запрете на открытую публикацию чертежей в Сети. По его словам, ничто не запрещает ему продавать схемы всем желающим через интернет.

В 2013 году Уилсон выложил в свободный доступ чертежи, по которым можно распечатать самостоятельно разработанный им пистолет. Распространение чертежей в интернете вызвало обеспокоенность властей в ряде стран. Такие пистолеты нельзя обнаружить металлодетектором.

В 2015 году власти США удалили чертежи из интернета. После этого Уилсон подал в суд на правительство, однако Верховный суд отказал в рассмотрении дела. В июне 2018 года администрация Трампа вновь разрешила неограниченное публичное распространение чертежей, пишет «Газета.ру».

В ответ на это девять американских штатов обратились с иском в суд на администрацию президента США и Defense Distributed за распространение чертежей, которые скачали более 1 тыс. человек.

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