В Донецке началось прощание с Захарченко

Прощание с погибшим во время взрыва в кафе «Сепар» главой самопровозглашенной ДНР Александром Захарченко началось в оперном театре Донецка, передает корреспондент «Интерфакса» в воскресенье, 2 сентября.

Несколько тысяч человек выстроились в очередь длиной несколько километров, чтобы возложить цветы у гроба. Отмечается, что центральная часть города полностью перекрыта для движения транспорта, за порядком следят усиленные патрули полиции, дежурят несколько карет скорой помощи.

На церемонии также присутствуют делегации из России, Южной Осетии и Абхазии.

Согласно воинской традиции, тело Захарченко провезут на пушечном лафете по главной улице города — улице Артема. Главу республики похоронят на кладбище «Южном» в закрытом гробу.

Ранее в этот же день депутат Госдумы Александр Ющенко рассказал агентству, что Захарченко похоронят на Алее героев рядом с комбатами ополчения Арсеном Павловым и Михаилом Толстых.

В воскресенье в 14:00 на Донецкой железной дороге также пройдет акция памяти, работники отрасли почтут память главы ДНР одновременными гудками локомотивов.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар» 31 августа. В результате происшествия пострадали 11 человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. Его жизни ничего не угрожает.

Власти республики рассказали, что взрывное устройство было заложено над дверью внутри кафе. Оно сработало, когда Захарченко и его телохранитель вошли в помещение.

В ДНР инцидент признали терактом. При этом ряд задержанных по этому делу подтвердили, что диверсию организовали украинские спецслужбы.