Не менее 11 человек пострадали во время митингов в немецком Хемнице

Не менее 11 человек пострадали во время акций протестов против миграционной политики страны в немецком городе Хемниц. Об этом рассказали местные власти.

Столкновения, в результате которых пострадали люди, произошли вечером 1 сентября. По данным газеты Bild, на группу членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которые участвовали в акции против ксенофобии, напали неонацисты. Они уничтожили флаги СДПГ, а также применили физическое насилие к некоторым участникам акции.

Власти города заявили, что всего на улицы Хемница вышли более 8 тыс. человек. При этом митинги против мигрантов собрали около 4,5 тыс. участников. В ответной демонстрации, которую организовали некоторые партии ФРГ, профсоюзы и гражданские активисты, приняли участие 3,5 тыс. человек.

По предварительным данным, спасательная служба выезжала на место различных конфликтов 17 раз. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения.

Митинги с участием 2 тыс. человек прошли в Хемнице 27 августа после убийства 35-летнего немца. В совершении преступления подозревают 22-летнего выходца из Ирака и 23-летнего сирийца.

По предварительным данным, ночью 26 августа между ними произошел конфликт на Брюкенштрассе. В результате ссоры задержанные нанесли несколько ножевых ранений гражданину Германии. В этот же день он скончался от полученных ранений.

В ходе акций представители правых кругов скандировали антимигрантские лозунги и угрожали приезжим.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала гибель мужчины в Хемнице ужасным инцидентом, но заявила, что жесткие протесты являются неприемлемыми.