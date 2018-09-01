Прямой эфир

Не менее 11 человек пострадали во время митингов в немецком Хемнице

0
Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не менее 11 человек пострадали во время акций протестов против миграционной политики страны в немецком городе Хемниц. Об этом рассказали местные власти.

Столкновения, в результате которых пострадали люди, произошли вечером 1 сентября. По данным газеты Bild, на группу членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которые участвовали в акции против ксенофобии, напали неонацисты. Они уничтожили флаги СДПГ, а также применили физическое насилие к некоторым участникам акции.

С глаз домой
На фоне протестов в Хемнице в бундестаге поднимут вопрос о необходимости помочь РФ в восстановлении Сирии

Власти города заявили, что всего на улицы Хемница вышли более 8 тыс. человек. При этом митинги против мигрантов собрали около 4,5 тыс. участников. В ответной демонстрации, которую организовали некоторые партии ФРГ, профсоюзы и гражданские активисты, приняли участие 3,5 тыс. человек.

По предварительным данным, спасательная служба выезжала на место различных конфликтов 17 раз. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения.

Митинги с участием 2 тыс. человек прошли в Хемнице 27 августа после убийства 35-летнего немца. В совершении преступления подозревают 22-летнего выходца из Ирака и 23-летнего сирийца.

По предварительным данным, ночью 26 августа между ними произошел конфликт на Брюкенштрассе. В результате ссоры задержанные нанесли несколько ножевых ранений гражданину Германии. В этот же день он скончался от полученных ранений.

В ходе акций представители правых кругов скандировали антимигрантские лозунги и угрожали приезжим.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала гибель мужчины в Хемнице ужасным инцидентом, но заявила, что жесткие протесты являются неприемлемыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Футбольный матч отменили в Германии из-за беспорядков в Хемнице
Партия «Альтернатива для Германии» проведет «Марш молчания» в Хемнице

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017