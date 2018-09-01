Путин перечислил востребованные в будущем профессии

Российский лидер Владимир Путин во время встречи с победителями олимпиад в образовательном центре «Сириус» в Сочи предположил, что в будущем самыми востребованными профессиями станут высокотехнологичные специальности.

Президент отметил, что «наверняка сказать нельзя», но новые лаборатории и залы центра создавались в расчете на подготовку по наиболее востребованным в будущем профессиям, сообщило 1 сентября «РИА Новости».

«Это и индустрия больших чисел, их обработка, искусственный интеллект, робототехника, беспилотные летательные, подводные, наземные и какие угодно беспилотные аппараты, это генетика и всё, что с ней связано, биология, сельское хозяйство», — перечислил Путин.

Однако это не означает, что юристы и экономисты не будут востребованы, подчеркнул президент. «Количество этих специалистов должно отвечать требованиям рынка труда», — сказал он.

Ранее в субботу Путин рассказал школьникам, что привык анализировать причины, которые мешают добиваться большего результата, а не слагаемые успеха.