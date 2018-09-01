Путин поделился воспоминаниями о годах юности

Президент России Владимир Путин на встрече с победителями олимпиад 2017/18 учебного года и их наставниками в образовательном центре «Сириус» в Сочи рассказал о дворе, в котором он жил в годы юности.

Одним из главных богатств глава государства назвал богатство человеческого общения, которое начинается в том числе и в дворовых коллективах, передает «РИА Новости». При этом городская застройка не влияет на межличностные отношения, добавил он.

«Я жил во дворе, в прямом смысле — колодце. Старый Петербург, Ленинград, самый центр города в трех минутах от Невского проспекта пешком», — поделился воспоминаниями президент.

Также, отвечая на вопросы школьников, Путин рассказал, что в детстве не мечтал о президентстве и ему нравилось учиться. У будущего главы государства, по его словам, было дворовое детство и свободное времяпрепровождение.

Ранее в субботу Путин поздравил школьников с Днем знаний, особо отметив детей, идущих в первый класс.