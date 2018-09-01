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Путин рассказал о влиянии опыта работы в разведке на ведение переговоров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин рассказал на встрече с победителями олимпиад 2017/18 учебного года, что вести международные переговоры ему помогает работа в разведке.

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Об этом в субботу, 1 сентября, сообщает «РИА Новости».

Отвечая на соответствующий вопрос школьников в образовательном центре «Сириус», президент отметил: «Помогает, серьезно помогает».

Глава государства напомнил, что существуют разные виды разведывательной деятельности, и привел в пример аналитику.

Во время работы сотрудником внешней разведки Путин занимался добыванием информации за счет работы с представителями разных профессий и занятий, уточнил он, добавив, что общался с журналистами, артистами, учеными и со студентами.

Ранее в субботу он рассказал, что привык анализировать причины, которые мешают добиваться большего результата, а не слагаемые успеха.

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