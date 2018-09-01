Азербайджан закупил у России оружие на $5 млрд

Азербайджан закупил у России оружия на $5 млрд, и эта цифра будет расти. С таким заявлением выступил президент республики Ильхам Алиев на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Он отметил, что военно-техническое сотрудничество между странами имеет большие традиции. Он подчеркнул, что цифра в $5 млрд продолжит расти, поскольку Азербайджан проводит модернизацию армии, а Россия является «важнейшим мировым производителем и поставщиком военной продукции на международные рынки», передает «РИА Новости».

Встреча лидеров России и Азербайджана прошла 1 сентября в резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи. Главной темой переговоров стали наращивание товарооборота между странами и повышение экономического сотрудничества.

По итогам переговоров Путин и Алиев подписали более 10 документов о расширении сотрудничества. В частности, Москва и Баку договорились о совместном изучении нефтяного и газового потенциала блока «Гашадаш» и северной части Апшеронского полуострова.