Путин и Алиев подписали пакет документов о расширении сотрудничества

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали более 10 документов о расширении сотрудничества двух стран.

Российский лидер принял своего азербайджанского коллегу 1 сентября в резиденции Бочаров Ручей в Сочи, сообщает «РИА Новости».

По словам посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова, стороны хотят нарастить товарооборот и повысить экономическое сотрудничество.

Москва в том числе рассчитывает на создание совместных предприятий с российским участием, которые создадут экономический фон, подчеркнул Бочарников.

По данным «Интерфакса», одно из соглашений Москвы и Баку посвящено совместному изучению нефтяного и газового потенциала блока «Гашадаш» и северной части Апшеронского полуострова, расположенной на азербайджанском участке Каспийского моря.

Также был заключен контракт между «Роснефтью» и Государственной нефтяной компанией Азербайджана.

Перед встречей Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Азербайджаном развиваются и по политической линии, и по экономической. «В прошлом году рост товарооборота составил 34%, больше 34%, а за первое полугодие этого года объем продаж продукции гражданского назначения вырос на 20%», — сказал российский президент.