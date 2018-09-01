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МАК сформировал комиссию для расследования инцидента в аэропорту Сочи

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Фото: Depositphotos
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Комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), приступила к расследованию инцидента с самолетом авиакомпании UTair, произошедшего в сочинском аэропорту утром в субботу, 1 сентября. Об этом сообщается на сайте исполнительного органа.

По имеющейся информации самолет Boeing 737-800, следовавший в Сочи из Москвы, сразу после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего начался пожар. Лайнер получил серьезные повреждения.

Всего на борту находились 170 человек, включая членов экипажа. Среди них жертв нет, однако при эвакуации от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта. Ранения в результате ЧП получили 18 человек, в числе которых трое детей. Ситуацию взяла на контроль министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

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