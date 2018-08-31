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Лавров заявил о готовности России развивать контакты с США по военной линии

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Россия готова развивать контакты с США по военной линии, всё зависит от заинтересованности американских властей в данном вопросе. С таким заявлением в пятницу, 31 августа, выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Он отметил, что в настоящий момент по линии Минобороны России осуществляется взаимодействие в режиме реального времени. При этом Москва заинтересована в том, чтобы взаимодействие было «более предметным, более нацеленным на продвижение урегулирования», уточняет ТАСС.

«Будем готовы двигаться в этом направлении настолько, насколько американская сторона сочтет для себя возможным», — резюмировал Лавров.

Вооруженный конфликт начался в Сирии в марте 2011 года. По данным ООН, за это время погибли 220 тыс. человек. США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию по борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) без согласия официальных властей САР и одобрения ООН. За четыре года коалиция нанесла около 30 тыс. ударов.

Власти Сирийской Арабской Республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции, возглавляемой американской стороной.

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