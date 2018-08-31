Саммит стран – гарантов перемирия в Сирии пройдет в Тегеране

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что саммит стран – гарантов перемирия в Сирии (Россия, Турция, Иран) планируют провести в Тегеране.

«Да, действительно мы получили информацию, что они снова вернулись к варианту Тегерана», — заявил пресс-секретарь российского лидера. Песков также не исключил, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут двусторонние переговоры в иранской столице.

Как ожидается, саммит пройдет 2 сентября. До этого официальный представитель Кремля говорил, что трехсторонняя встреча глав государств по сирийскому урегулированию состоится в первой декаде сентября.

Предыдущий саммит прошел в Анкаре 4 апреля. По его итогам лидеры России, Турции и Ирана приняли совместное заявление, в котором выразили намерение продолжить эту работу на высшем уровне.