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Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Министр обороны России Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Сирии, безопасность в регионе и сотрудничество двух стран.

Разговор прошел позитивно, сообщило в четверг, 30 августа, Anadolu.

«Мы обменялись мнениями по поводу ситуации в регионе, прежде всего в Сирии. По Идлибу тоже поговорили, обсудили некоторые конкретные шаги», — цитирует телеканал «Звезда» министра обороны Турции Акара.

Он выразил надежду, что в ближайшее время они будут реализованы и это приведет к большей стабильности.

24 августа Шойгу провел переговоры с Акаром в Москве.

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