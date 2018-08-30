Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой
Министр обороны России Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Сирии, безопасность в регионе и сотрудничество двух стран.
Разговор прошел позитивно, сообщило в четверг, 30 августа, Anadolu.
«Мы обменялись мнениями по поводу ситуации в регионе, прежде всего в Сирии. По Идлибу тоже поговорили, обсудили некоторые конкретные шаги», — цитирует телеканал «Звезда» министра обороны Турции Акара.
Он выразил надежду, что в ближайшее время они будут реализованы и это приведет к большей стабильности.
24 августа Шойгу провел переговоры с Акаром в Москве.