Россия призовет Великобританию отказаться от ударов по Сирии

Посольство России в Лондоне направит в МИД Великобритании письмо с призывом отказаться от провокации в сирийской провинции Идлиб и от нанесения новых авиаударов по территории Сирийской арабской республики (САР).

Письмо в британский МИД направят в пятницу, 31 августа, информирует «РИА Новости».

23 августа помощник США Джон Болтон на встрече с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Женеве предупредил о возможном «более мощном» ударе коалиции по армии САР в случае новой химатаки. Спустя два дня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что США и их союзники готовят новый удар по Сирии. В качестве предлога используют инсценировку применения сирийскими властями химоружия.

«Мы считаем данные заявления и планы провести авиаудары по Сирии чрезвычайно опасными. Новые авиаудары станут очередным вопиющим нарушением международного законодательства», — говорится в письме российского посольства, уточняет телеканал «Звезда».

Вместо нанесения ударов по Сирии дипломаты из РФ предложили западным странам внести конструктивный вклад в политическое урегулирование ситуации.

Вашингтон неоднократно бездоказательно обвинял власти Сирии в применении химоружия и на основании этого подвергал ракетным ударам территорию республики. Источниками доказательств становились преимущественно материалы спонсируемой США неправительственной организации «Белые каски».