Кикабидзе раскрыл подробности пребывания в больнице

Актер и певец Вахтанг Кикабидзе успокоил поклонников, рассказав подробно о своей госпитализации. По словам народного артиста Грузинской ССР, он проходит в лечебном учреждении процедуру диализа.

Кикабидзе уточнил, что ничего экстренного с ним не случилось и он проходит процедуры в связи с болезнью почек.

«Ничего не произошло, я уже шесть лет как через день лежу в больнице и прохожу процедуру диализа», — цитирует его 31 августа «РИА Новости».

О пребывании в больнице артист рассказал журналистам, спросившем его, посетит ли он похороны народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Грузинский актер уточнил, что во время звонка он просто находился в лечебном учреждении на плановой процедуре, так как нуждается в периодических визитах к врачу, уточнила «Газета.ру».

Вахтанг (Буба) Кикабидзе родился в Тбилиси в 1938 году. Получил известность как певец, позже начал сниматься в кино. Самыми известными стали роли в фильмах Георгия Данелии «Не горюй» и «Мимино». Артист — лауреат Государственной премии СССР (1978).

В 2008 году, после «пятидневной войны», Кикабидзе прекратил концертную деятельность в России. Он также отказался от ордена Дружбы, которым был награжден летом того же года.