Прямой эфир

Кикабидзе раскрыл подробности пребывания в больнице

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер и певец Вахтанг Кикабидзе успокоил поклонников, рассказав подробно о своей госпитализации. По словам народного артиста Грузинской ССР, он проходит в лечебном учреждении процедуру диализа.

Кикабидзе уточнил, что ничего экстренного с ним не случилось и он проходит процедуры в связи с болезнью почек.

«Ничего не произошло, я уже шесть лет как через день лежу в больнице и прохожу процедуру диализа», — цитирует его 31 августа «РИА Новости».

О пребывании в больнице артист рассказал журналистам, спросившем его, посетит ли он похороны народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Грузинский актер уточнил, что во время звонка он просто находился в лечебном учреждении на плановой процедуре, так как нуждается в периодических визитах к врачу, уточнила «Газета.ру».

Вахтанг (Буба) Кикабидзе родился в Тбилиси в 1938 году. Получил известность как певец, позже начал сниматься в кино. Самыми известными стали роли в фильмах Георгия Данелии «Не горюй» и «Мимино». Артист — лауреат Государственной премии СССР (1978).

В 2008 году, после «пятидневной войны», Кикабидзе прекратил концертную деятельность в России. Он также отказался от ордена Дружбы, которым был награжден летом того же года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме прокомментировали заявление Кикабидзе о ненависти к СССР
Кикабидзе объяснил слова об СССР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017